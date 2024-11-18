Харків готовий до зими: завершено підготовку снігоприбиральної техніки

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» завершило підготовчі роботи до зимового сезону.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Комунальне підприємство вже заготовило для боротьби з ожеледицею 1,2 тис. тонн солі та майже 4 тис. тонн піску. Також спеціалісти провели технічний огляд усієї спецтехніки, яка готова працювати за будь-яких погодних умов.
Завдяки завчасній підготовці комунальні служби Харкова обіцяють забезпечити комфорт і безпеку містян навіть у найсуворішу зимову негоду.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у листопаді в Харкові ліквідували понад 190 аварій на мережах холодного водопостачання.
Комментариев: 0
День сповнений емоцій та спілкування, закликає до пригод і відпочинку. Уникайте конфліктів і крайнощів для збереження гарного настрою.
У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: