18.11.2024 15:41 Рита Парфенова

Харків готовий до зими: завершено підготовку снігоприбиральної техніки

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» завершило підготовчі роботи до зимового сезону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Комунальне підприємство вже заготовило для боротьби з ожеледицею 1,2 тис. тонн солі та майже 4 тис. тонн піску. Також спеціалісти провели технічний огляд усієї спецтехніки, яка готова працювати за будь-яких погодних умов.

Завдяки завчасній підготовці комунальні служби Харкова обіцяють забезпечити комфорт і безпеку містян навіть у найсуворішу зимову негоду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у листопаді в Харкові ліквідували понад 190 аварій на мережах холодного водопостачання.