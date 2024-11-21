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21.11.2024  13:27   Рита Парфенова

У Харкові комунальники оперативно ліквідують наслідки негоди (фото)

Працівники комунальних підприємств активно усувають перешкоди, які спричинив для водіії та пішохідів сильний вітер.

Новини Харкова: комунальники ліквідовують наслідки негоди
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Сильний вітер спричинив падіння дерев і гілок, які заблокували проїжджі частини в різних районах міста.
 
Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди

Фахівці комунальних підприємств СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківблагоустрій» невідкладно приступили до прибирання, щоб забезпечити безпеку руху та доступність вулиць.

Наразі основні зусилля зосереджені в Індустріальному та Салтівському районах, де зафіксовано найбільше пошкоджень.

Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди

Комунальники продовжують працювати у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити нормальну життєдіяльність міста. Мешканців закликають бути обережними, оминати місця з поваленими деревами та повідомляти про небезпечні ситуації відповідним службам.

Новини Харкова: комунальники ліквідують наслідки негоди

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 21 листопада у Харкові очікується сильний південний вітер із поривами швидкістю 17–22 м/с, а вдень місцями до 25–27 м/с.

 

Тэги:  негода, благоустрій, харків
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