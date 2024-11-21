У Харкові комунальники оперативно ліквідують наслідки негоди (фото)

Працівники комунальних підприємств активно усувають перешкоди, які спричинив для водіії та пішохідів сильний вітер.
Фахівці комунальних підприємств СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківблагоустрій» невідкладно приступили до прибирання, щоб забезпечити безпеку руху та доступність вулиць.
Наразі основні зусилля зосереджені в Індустріальному та Салтівському районах, де зафіксовано найбільше пошкоджень.
Комунальники продовжують працювати у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити нормальну життєдіяльність міста. Мешканців закликають бути обережними, оминати місця з поваленими деревами та повідомляти про небезпечні ситуації відповідним службам.
Читайте нас у Facebook, Telegram та InstagramРаніше РЕДПОСТ писав, що протягом 21 листопада у Харкові очікується сильний південний вітер із поривами швидкістю 17–22 м/с, а вдень місцями до 25–27 м/с.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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