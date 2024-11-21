21.11.2024 13:27 Рита Парфенова

У Харкові комунальники оперативно ліквідують наслідки негоди (фото)

Працівники комунальних підприємств активно усувають перешкоди, які спричинив для водіії та пішохідів сильний вітер.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Сильний вітер спричинив падіння дерев і гілок, які заблокували проїжджі частини в різних районах міста.

Фахівці комунальних підприємств СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківблагоустрій» невідкладно приступили до прибирання, щоб забезпечити безпеку руху та доступність вулиць.

Наразі основні зусилля зосереджені в Індустріальному та Салтівському районах, де зафіксовано найбільше пошкоджень.

Комунальники продовжують працювати у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити нормальну життєдіяльність міста. Мешканців закликають бути обережними, оминати місця з поваленими деревами та повідомляти про небезпечні ситуації відповідним службам.