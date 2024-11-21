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21.11.2024  13:25   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 21 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2799 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Лікар-терапевт – 65 000 грн. 
  • Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн. 
  • Менеджер (управитель) із збуту – 25 000 грн. 
  • Заступник директора – 20 000 грн. 
  • Еколог – 19 990 грн. 
  • Вогнетривник – 19 100 грн.   
  • Економіст – 18 095 грн. 
  • Вчитель закладу загальної середньої освіти – 18 000 грн. 
  • Головний редактор – 11 100 грн. 
  • Апаратник круп'яного виробництва – 9 000 грн. 
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498;  +38 096 055 48 69. 
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
 
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Тэги:  робота, харків
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