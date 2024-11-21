21.11.2024 13:25 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 21 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2799 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Лікар-терапевт – 65 000 грн.
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Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.
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Менеджер (управитель) із збуту – 25 000 грн.
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Заступник директора – 20 000 грн.
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Еколог – 19 990 грн.
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Вогнетривник – 19 100 грн.
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Економіст – 18 095 грн.
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Вчитель закладу загальної середньої освіти – 18 000 грн.
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Головний редактор – 11 100 грн.
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Апаратник круп'яного виробництва – 9 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
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