21.11.2024 13:14 Рита Парфенова

Розмінування триває: сапери очистили 82 гектари на Харківщині

Сапери в Харківській області продовжують очищувати території від вибухонебезпечних предметів. За тиждень вдалося знешкодити 837 небезпечних знахідок та розмінувати десятки гектарів землі, доріг і домогосподарств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

На Харківщині піротехнічні підрозділи, у співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією та місцевою владою, продовжують активно розміновувати території. З 13 по 20 листопада включно сапери очистили майже 82 гектари територій, виявивши та знешкодивши 837 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, за цей період фахівці обстежили приблизно 58 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 9 кілометрів автодоріг, більше 5 кілометрів ліній електропередач, а також понад 500 метрів залізничних колій. Крім того, сапери розмінували 21 домоволодіння. В результаті відновлювальних робіт до електромережі було підключено 4880 абонентів, з яких 4835 отримали електропостачання повторно.

Лише за 20 листопада сапери очистили понад 16 гектарів територій, серед яких 11 гектарів сільськогосподарських угідь. Також вони обстежили понад 2 кілометри ділянок автодоріг, більше 100 метрів залізничних колій та близько 400 метрів ліній електропередач. Протягом дня було знешкоджено 130 вибухонебезпечних предметів.

Мешканців області вкотре закликають бути пильними та повідомляти про виявлені підозрілі предмети за номерами телефонів: 101 або 102. У разі небезпеки необхідно дочекатися прибуття слідчо-оперативної групи та не торкатися небезпечних об’єктів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 20 листопада 2024 року постраждали три мирних жителя.