21.11.2024 12:40 Віталій Хіневич

У Харкові облаштовують теплу підлогу у вольєрах для собак

КП «Центр поводження з тваринами» розширює програму облаштування у вуличних вольєрах теплої підлоги для комфортного утримання собак.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Торік у тестовому режимі був встановлений підігрів в одному з вольєрів. Це дозволило успішно підтримувати ослаблених тварин, а також тих, які потребували догляду після операцій.

«Метод показав свою ефективність, тому цього року було придбано ще 10 керамічних теплових панелей для додаткових вольєрів, щоб забезпечити собакам комфорт узимку», - зазначили на підприємстві.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський притулок утеплює вольєри та збирає матеріали для тварин на зиму.