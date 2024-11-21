    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові облаштовують теплу підлогу у вольєрах для собак
21.11.2024  12:40   Віталій Хіневич

У Харкові облаштовують теплу підлогу у вольєрах для собак

КП «Центр поводження з тваринами» розширює програму облаштування у вуличних вольєрах теплої підлоги для комфортного утримання собак.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Торік у тестовому режимі був встановлений підігрів в одному з вольєрів. Це дозволило успішно підтримувати ослаблених тварин, а також тих, які потребували догляду після операцій.
 
 
«Метод показав свою ефективність, тому цього року було придбано ще 10 керамічних теплових панелей для додаткових вольєрів, щоб забезпечити собакам комфорт узимку», - зазначили на підприємстві.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський притулок утеплює вольєри та збирає матеріали для тварин на зиму.
 
 
Тэги:  харків, тварин
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.11 Надзвичайні події У Харкові чоловік погрожував правоохоронцям зброєю 21.11 Армія Окупанти 18 разів атакували оборонців п'яти селищ Харківщини 21.11 Надзвичайні події 10 жителів з прифронтових населених пунктів Куп'янщини та Ізюмщини евакуювали рятувальники
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 