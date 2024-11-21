21.11.2024 12:33 Рита Парфенова

Рятувальники виявили загиблого під час пожежі на Харківщині

У селі Оскіл Ізюмського району сталася пожежа, під час якої загинув чоловік 1982 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 20 листопада в селі Оскіл Ізюмського району сталася побутова пожежа у приватному секторі. Вогонь охопив житловий будинок площею 140 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, народженого в 1982 році, в осередку вогню.

На місці працювали пожежники та правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії.У селі Оскіл Ізюмського району сталася пожежа, під час якої загинув чоловік 1982 року народження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 20 листопада 2024 року постраждали три мирних жителя.