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21.11.2024  12:33   Рита Парфенова

Рятувальники виявили загиблого під час пожежі на Харківщині

У селі Оскіл Ізюмського району сталася пожежа, під час якої загинув чоловік 1982 року народження.

вогонь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вранці 20 листопада в селі Оскіл Ізюмського району сталася побутова пожежа у приватному секторі. Вогонь охопив житловий будинок площею 140 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, народженого в 1982 році, в осередку вогню.
 
На місці працювали пожежники та правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії.У селі Оскіл Ізюмського району сталася пожежа, під час якої загинув чоловік 1982 року народження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 20 листопада 2024 року постраждали три мирних жителя.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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