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21.11.2024  14:00   Рита Парфенова

Три роки в’язниці: мешканця Куп’янщини засудили за ухилення від мобілізації

49-річного жителя Куп’янська засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від служби під час мобілізації.

вирок суду

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Слідство встановило, що в квітні цього року чоловіка визнали придатним до військової служби. Після отримання бойової повістки він не з’явився у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не маючи на це поважних причин. Про наслідки своєї відмови він був належним чином попереджений.
 
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину.
 
Червонозаводський районний суд Харкова виніс вирок 49-річному жителю Куп’янська за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області, чоловіка засуджено до трьох років позбавлення волі.
 
Вирок наразі не набув чинності, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 48-річний мешканець Харкова був засуджений до трьох років ув’язнення за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Тэги:  ухилянт, харків
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