16.02.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові нейтралізували банду, яка забирала нерухомість

До складу угруповання входило 6 осіб на чолі з відомим у місті кримінальним авторитетом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Управління СБ України в Харківській області.

Двоє «керівників» організації розробляли плани злочинної діяльності, але розуміючи складність самостійної реалізації, почали залучати інших осіб серед своїх знайомих. У подальшому усі функції чітко розподілялись між усіма учасниками.

Відповідно до розробленого плану вони підшуковували осіб серед вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно. Потерпілих вводили в оману та створювали сприятливі умови для здійснення ними продажу свого нерухомого майна.

Щоб реалізувати свій «план», учасники організації допомагали підготувати нерухоме майно до продажу, а саме: гасили борги, дооформляли необхідні документи на право власності. Потім зловмисники знаходили реальних або фіктивних покупців, укладали з потерпілою особою договір на відчуження свого нерухомого майна та привласнювали майно або гроші, отримані від його продажу.

Отримані грошові кошти від збуту нерухомого майна, розподілялися організаторами між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, які визначалися керівниками злочинної організації залежно від обсягу виконаних робіт.

Правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких виявлено:

документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність осіб;

правоустановчі документи на нерухоме майно потенційних потерпілих;

кошти отримані від злочинної діяльності;

банківські картки та мобільні телефони;

засоби ураження та речовина рослинного походження, щодо яких вирішується питання про додаткову кваліфікацію статті.

Наразі фігурантам справи повідомлено про підозри, за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство)

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підприємиця очолила медичну службу при окупантах.



