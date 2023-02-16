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16.02.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові нейтралізували банду, яка забирала нерухомість

До складу угруповання входило 6 осіб на чолі з відомим у місті кримінальним авторитетом.

Злочинці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Управління СБ України в Харківській області.
 
Двоє «керівників» організації розробляли плани злочинної діяльності, але розуміючи складність самостійної реалізації, почали залучати інших осіб серед своїх знайомих. У подальшому усі функції чітко розподілялись між усіма учасниками.
 
Відповідно до розробленого плану вони підшуковували осіб серед вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно. Потерпілих вводили в оману та створювали сприятливі умови для здійснення ними продажу свого нерухомого майна.  
 
Щоб реалізувати свій «план», учасники організації допомагали підготувати нерухоме майно до продажу, а саме: гасили борги, дооформляли необхідні документи на право власності. Потім зловмисники знаходили реальних або фіктивних покупців, укладали з потерпілою особою договір на відчуження свого нерухомого майна та привласнювали майно або гроші, отримані від його продажу.
 
Отримані грошові кошти від збуту нерухомого майна, розподілялися організаторами між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, які визначалися керівниками злочинної організації залежно від обсягу виконаних робіт.
 
Правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких виявлено:
 
  • документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність осіб;
  • правоустановчі документи на нерухоме майно потенційних потерпілих;
  • кошти отримані від злочинної діяльності;
  • банківські картки та мобільні телефони;
  • засоби ураження та речовина рослинного походження, щодо яких  вирішується питання про додаткову кваліфікацію статті.
 
Наразі фігурантам справи повідомлено про підозри, за трьома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство)
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)
 
Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Затримання здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підприємиця очолила медичну службу при окупантах.
 

Источник:   СБУ Харківська область
 Тэги:  кримінал, харьков, харків
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