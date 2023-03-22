    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові горять чагарники
22.03.2023  08:37   Рита Парфенова

У Харкові горять чагарники

Навесні проблемою для харківськіх рятівників стають загоряння трави на на відкритому просторі.

пожежа в екосистемі
Фото ілюстративне

Із 12 пожеж, що трапились за добу на Харківщині, 8 виникли у природних екосистемах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

У вусіх випадках горіла торішня суха трава та чагарники.

Найбільша пожежа, площею 2 га, трапилась в районі вул. Бучми у Харкові. З вогнем боролись протягом майже 2,5 годин 2 відділення 22-ї ДРПЧ.

Причиною виникнення подібних загорянь зазвичай стає навмисне випалювання сухостою чи необережне поводження з вогнем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з пожежі в Харкові евакуювали п'ятьох людей.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 22 березня. Оперативна обстановка від ДСНС 21.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 21 березня. Оперативна обстановка від ДСНС 20.03 Надзвичайні події У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 