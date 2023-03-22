22.03.2023 08:37 Рита Парфенова

У Харкові горять чагарники

Навесні проблемою для харківськіх рятівників стають загоряння трави на на відкритому просторі.



Фото ілюстративне

Із 12 пожеж, що трапились за добу на Харківщині, 8 виникли у природних екосистемах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

У вусіх випадках горіла торішня суха трава та чагарники.

Найбільша пожежа, площею 2 га, трапилась в районі вул. Бучми у Харкові. З вогнем боролись протягом майже 2,5 годин 2 відділення 22-ї ДРПЧ.

Причиною виникнення подібних загорянь зазвичай стає навмисне випалювання сухостою чи необережне поводження з вогнем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з пожежі в Харкові евакуювали п'ятьох людей.



