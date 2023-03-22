У Харкові горять чагарники

Навесні проблемою для харківськіх рятівників стають загоряння трави на на відкритому просторі.
Фото ілюстративне
Із 12 пожеж, що трапились за добу на Харківщині, 8 виникли у природних екосистемах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
У вусіх випадках горіла торішня суха трава та чагарники.
Найбільша пожежа, площею 2 га, трапилась в районі вул. Бучми у Харкові. З вогнем боролись протягом майже 2,5 годин 2 відділення 22-ї ДРПЧ.
Причиною виникнення подібних загорянь зазвичай стає навмисне випалювання сухостою чи необережне поводження з вогнем.
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