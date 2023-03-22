Харківщина на ранок 22 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 21 по 22 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 березня.
Загалом за добу з 21 по 22 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
12 – на ліквідацію пожеж;
5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 12 пожеж, що трапились за добу, 8 виникли у природних екосистемах.
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