22.03.2023 09:06 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 21 по 22 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 березня.

Загалом за добу з 21 по 22 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що з 12 пожеж, що трапились за добу, 8 виникли у природних екосистемах.



