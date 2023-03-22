22.03.2023 09:32 Рита Парфенова

Поліцейські затримали автокрадія у Харкові

Чоловік знімав колеса з машин в одному з районів Харкова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За словами начальника поліції, оперативники викрили 37-річного зловмисника у скоєнні майнового злочину у Шевченківському районі Харкова .

Чоловік викрав 8 автомобільних коліс і 4 литих диски.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

аніше писав, що

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники полку поліції особливого призначення виявили автомобіль «Сitroen Хantia», який перебував у розшуку.



