    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські затримали автокрадія у Харкові
22.03.2023  09:32   Рита Парфенова

Поліцейські затримали автокрадія у Харкові

Чоловік знімав колеса з машин в одному з районів Харкова

крав колеса

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За словами начальника поліції, оперативники викрили 37-річного зловмисника у скоєнні майнового злочину у Шевченківському районі Харкова.
Чоловік викрав 8 автомобільних коліс і 4 литих диски.
 
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
аніше писав, що

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники полку поліції особливого призначення виявили автомобіль «Сitroen Хantia», який перебував у розшуку.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  крадіжка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.03 Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка, який два роки бігав від правосуддя 14.03 Надзвичайні події У Харкові зловмисник розплачувався в магазинах вкраденою банківською карткою 04.03 Надзвичайні події У підвалі харківської багатоповерхівки жінка зрізала силовий кабель
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 