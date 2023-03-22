Поліцейські затримали автокрадія у Харкові

Чоловік знімав колеса з машин в одному з районів Харкова
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники полку поліції особливого призначення виявили автомобіль «Сitroen Хantia», який перебував у розшуку.
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