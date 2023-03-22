22.03.2023 10:07 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 березня

За добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 73 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 467 осіб. Одужало 309 512 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 629 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 35 осіб (із них 29 - мешканці міста Харкова). 11 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, по 8 - у Чугуївському та Лозівському, 6 - у Красноградському, 5 - у Богодухівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 березня.



