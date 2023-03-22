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22.03.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили поплічницю окупантів

Жінка добровільно погодилась на співпрацю та була призначена на посаду «и. о. начальника жилищно–комунального хозяйства» у так званій «ВГА Двуречанского района Харьковской области».

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
51–річна жінка активно виконувала свої адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, переоформлювала документи відповідно до російського законодавства. 
 
Після звільнення смт Дворічна зловмисниця намагалась уникнути правосуддя, однак правоохоронцям вдалося викрити зрадницю. 
 
Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Досудове розслідування здійснюється слідчими сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та оперативним супроводом СБУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині колаборант показав ворогам, звідки краще обстрілювати Чугуїв.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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