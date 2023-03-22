22.03.2023 10:30 Віталій Хінєвіч
У Харківській області викрили поплічницю окупантів
Жінка добровільно погодилась на співпрацю та була призначена на посаду «и. о. начальника жилищно–комунального хозяйства» у так званій «ВГА Двуречанского района Харьковской области».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
51–річна жінка активно виконувала свої адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, переоформлювала документи відповідно до російського законодавства.
Після звільнення смт Дворічна зловмисниця намагалась уникнути правосуддя, однак правоохоронцям вдалося викрити зрадницю.
Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування здійснюється слідчими сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та оперативним супроводом СБУ.
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