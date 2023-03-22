22.03.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Засуджений на Харківщині створив інтернет-магазин, через який продавав неіснуючі товари

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», на шлях виправлення не став.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Перебуваючи у в’язниці, 25-річний засуджений створив на інтернет-платформі об‘яв оголошення про продаж неіснуючих товарів, таких як мотоблок, моторний двигун тощо. Ціни варіювались від 5000 до 15000 гривень за одиницю товару.

Клієнти перераховували гроші на банківську картку, проте взамін нічого на отримували. Після того, як гроші надходили підозрюваному, він з банківської картки переводив їх на електронний гаманець.

За фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 КК України) йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що смертельна ДТП сталась у Харківській області.



