Засуджений на Харківщині створив інтернет-магазин, через який продавав неіснуючі товари

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», на шлях виправлення не став.
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Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. День також не схиляє до флірту та швидкоплинних романів.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
22 березня своє професійне свято відзначають таксисти з усього світу.
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