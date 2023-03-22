22.03.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварійні ситуації на ділянках трубопроводів

21 березня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували дев'ять оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Холодногірському районі бригади оперативно провели комплекс відновлювальних робіт на магістралі діаметром 150 мм на вулиці Таганській.

«З урахуванням військового часу ремонтні роботи проводимо в найкоротші терміни для того, щоб харків'яни не мали жодних проблем із водопостачанням. Ось і цього разу, виявивши пошкодження на магістралі, досвідчені ремонтники оперативно усунули аварійну ситуацію. Паралельно провели заміну ділянки трубопроводу на введенні до будинку на вулиці Добродецького та капітально відремонтували водорозбірну колонку на вулиці Терихівській. Після завершення робіт території обов'язково впорядкували», - поінформував начальник районної служби Олександр Сірко.

Сьогодні, 22 березня, 21 бригада АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочала ліквідацію 12 пошкоджень на водопровідних мережах.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



