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22.03.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові почали діяти графіки регулювання опалення

Графік дискретного регулювання опалення почав діяти 22 березня з 8:00.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».
 
На джерелах теплопостачання комунального підприємства "Харківські теплові мережі" почали діяти графіки дискретного регулювання опалення.  
 
Температура теплоносія буде знижуватися відповідно до підвищення температури зовнішнього повітря, аби уникнути надмірної витрати газу та перетопів у квартирах харків'ян. 
 
Також зазначається, що за минулу добу працівники підприємства оперативно локалізували та усунули 18 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання, та задовільнили понад 300 заявок громадян зі служби "1562" та кол-центру. Крім того, вже з понеділка на всіх об'єктах Харківських теплових мереж розпочато місячник "Зелена весна".
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники звернулися до харків'ян щодо експлуатації мереж водовідведення.
 
 

Источник:   КП "ХТМ"
 Тэги:  жкг, харків
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