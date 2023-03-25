25.03.2023 18:35 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв 11 селищ Харківської області
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківщини.
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На Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил агресора. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах 9 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне.
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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії та обстріляли райони 2 населених пунктів Харківщини: Дворічна та Куп’янськ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про стан бойових дій ввечорі 24 березня 2023 року.
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