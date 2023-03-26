Рівень радіації у Харкові та області на 26 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 26 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,12 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,16 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 25 березня.
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Навіть найпростіші життєві радості - прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа - можуть принести вам незабутнє задоволення, проте не перестарайтеся з солодким!
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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