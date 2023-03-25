Рівень радіації у Харкові та області на 25 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 25 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 24 березня.
Комментариев: 0
Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматися від критики (навіть справедливої) та бажання одним махом розібратися з усіма проблемами.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
влажность:
давление:
ветер: