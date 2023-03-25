25.03.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські зафіксували випадок домашнього насильства

Подружжя у стані алкогольного сп'яніння протягом доби сварилось у присутності двох дітей - 13 річного хлопчика та 6-місячної дівчинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомлення про вчинення домашнього насильства у родині надійшло від оператора «102» 24 березня о 19:55.

Працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 встановили всі обставини події. На даний час життю та здоров‘ю дітей нічого не загрожує.

Відносно батьків поліцейські склали протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сповіщена служба у справах дітей Слобідського району міста для подальшого вжиття заходів відносно родини та соціального супроводу.



