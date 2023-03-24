Рівень радіації у Харкові та області на 24 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 24 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,12 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 23 березня.
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Найімовірніше, сьогодні вам ніколи буде звертати увагу на своє здоров'я. Будьте уважнішими, ваш організм буде більше звичайного схильний до впливу вірусів.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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