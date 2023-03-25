25.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти зруйнували в Україні медзакладів на 2,5 мільярда доларів – дослідження Світового банку

росія майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі. За даними Світового банку, ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 «швидких» та щонайменше 596 аптек.

Такі дані представлені у звіті Світового банку «Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні», презентованому на онлайн-зустріч секторальної робочої групи «Охорона здоровʼя» Міністерства охорони здоровʼя України за участю міжнародних партнерів.

Найбільше збитків медичній інфраструктурі росія нанесла на території чотирьох областей: на Донеччині збитки оцінюються у 768 млн доларів, на Харківщині – у 618 млн доларів, на Чернігівщині – у 259 млн доларів, на Луганщині – у щонайменше 188 млн доларів.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, команда МОЗ консолідує зусилля з міжнародними партнерами, аби комплексно оцінити втрати медичної системи від російського вторгнення.

Лише у 2023 році на відновлення доступу до медичної допомоги та реконструкцію медзакладів Україна потребуватиме щонайменше 640 мільйонів доларів.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни наразі становить $16,4 мільярда доларів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару.



