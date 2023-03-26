Одну з вулиць Харкова назвуть ім'ям гвардійця, загиблого під час захисту міста

Ім'я полковника Олега Громадського буде носити одна уз вулиць Харкова.
«Незабаром одна з вулиць Харкова носитиме ім’я вашого побратима, гвардійця, Олега Громадського. Він загинув у перший день повномасштабної війни, захищаючи Харків.
Олег Громадський був людиною честі. Все життя він присвятив військовій справі і виховав чудового сина, Євгена, який сьогодні продовжує боронити нашу країну у лавах НГУ», - написав він.
Довідка. Олег В'ячеславович Громадський — український військовик, полковник Збройних сил України, екс-командир 16-го окремого мотопіхотного батальйону «Полтава». Загинув під час оборони Харкова 24 лютого 2022 року.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській міській голова Ігор Терехов привітав з Днем Національної гвардії України.
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Навіть найпростіші життєві радості - прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа - можуть принести вам незабутнє задоволення, проте не перестарайтеся з солодким!
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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