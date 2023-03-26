26.03.2023 15:30 Рита Парфенова

Одну з вулиць Харкова назвуть ім'ям гвардійця, загиблого під час захисту міста

Ім'я полковника Олега Громадського буде носити одна уз вулиць Харкова.

Про це у своєму телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«Незабаром одна з вулиць Харкова носитиме ім’я вашого побратима, гвардійця, Олега Громадського. Він загинув у перший день повномасштабної війни, захищаючи Харків.



Олег Громадський був людиною честі. Все життя він присвятив військовій справі і виховав чудового сина, Євгена, який сьогодні продовжує боронити нашу країну у лавах НГУ», - написав він.



Довідка. Олег В'ячеславович Громадський — український військовик, полковник Збройних сил України, екс-командир 16-го окремого мотопіхотного батальйону «Полтава». Загинув під час оборони Харкова 24 лютого 2022 року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській міській голова Ігор Терехов привітав з Днем Національної гвардії України.



