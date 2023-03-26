Які номера PIN-кодів не можна встановлювати на банківські картки (список)

Щобю захистити вклади, банки вимагають чотиризначного PIN-коду для використання кредитної картки.
Але шахраї дуже часто дізнаються код, щоб скористатися вашою карткою. Які PIN-коди ніколи не потрібно використовувати, розповідає РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.
Існує близько 10 000 чисел, що складаються із чотирьох цифр. Тому ймовірність того, що злодій зможе вгадати ваш код дуже мала. Тільки теоретично. Тому що на практиці багато хто використовує надто прості коди, наприклад дати народження. Експерти зазначили, що 20% кодів, зламаних злодіями, починалися з 19.
Хоча деякі PIN-коди кредитних карток не використовуються широко, вважається, що зловмисники вгадають їх з найменшою ймовірністю.
Також не забувайте, що ви ніколи не повинні записувати свій PIN-код у легкодоступному для злодіїв місці або повідомляти його будь-кому.
Раніше РЕДПОСТ писав, що останнім часом спостерігається тенденція до зростання випадків шахрайств під приводом якби оформлення грошової допомоги.
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