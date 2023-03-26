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26.03.2023  16:04   Рита Парфенова

Які номера PIN-кодів не можна встановлювати на банківські картки (список)

Щобю захистити вклади, банки вимагають чотиризначного PIN-коду для використання кредитної картки.

Які PIN-коди небезпечні для картки


Але шахраї дуже часто дізнаються код, щоб скористатися вашою карткою. Які PIN-коди ніколи не потрібно використовувати, розповідає РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.

Які пін-коди для карт найнебезпечніші?

Існує близько 10 000 чисел, що складаються із чотирьох цифр. Тому ймовірність того, що злодій зможе вгадати ваш код дуже мала. Тільки теоретично. Тому що на практиці багато хто використовує надто прості коди, наприклад дати народження. Експерти зазначили, що 20% кодів, зламаних злодіями, починалися з 19.

Намагайтеся ніколи не використовувати такі коди:

  • 1234
  • 1111
  • 0000
  • 1212
  • 7777
  • 1004
  • 2000
  • 4444
  • 2222
  • 6969
  • 2580 (середній рядок цифр на клавіатурі).

Як вибрати код кредитної картки для максимальної безпеки?

Хоча деякі PIN-коди кредитних карток не використовуються широко, вважається, що зловмисники вгадають їх з найменшою ймовірністю.

  • 7063
  • 6093
  • 6827
  • 7394
  • 0859
  • 8957
  • 9480
  • 6793
  • 8398
  • 0738
  • 7637
  • 6835
  • 9629
  • 8093
  • 8068

Також не забувайте, що ви ніколи не повинні записувати свій PIN-код у легкодоступному для злодіїв місці або повідомляти його будь-кому.

Раніше РЕДПОСТ писав, що останнім часом спостерігається тенденція до зростання випадків шахрайств під приводом якби оформлення грошової допомоги.


Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  pin-код, банківська картка
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