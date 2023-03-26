26.03.2023 16:53 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 23 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 149 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 25 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,47 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 7,2 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 149 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 21 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 105 саперів та 42 одиниць техніки.



Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1952,8 га території, 257 км автомобільних доріг, 850 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 707 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:

на території Вовчанської громади біля с. Шестакове на дамбі водойми чоловік наїхав автомобілем на міну. Від вибуху він загинув одразу;

у селі Щурівка Балаклійської громади вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 55-річному чоловікові відірвало стопу. Наразі він перебуває в лікарні.



