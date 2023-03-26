У Харківській області під ворожим вогнем населені пункти на Слобожанському напрямку

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічна, Западне і Кам’янка.
Також військові рф здійснили артилерійській обстріл Куп’янська.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 березня о 10:17 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську.
Комментариев: 0
Навіть найпростіші життєві радості - прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа - можуть принести вам незабутнє задоволення, проте не перестарайтеся з солодким!
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
влажность:
давление:
ветер: