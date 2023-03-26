26.03.2023 18:12 Рита Парфенова

У Харківській області під ворожим вогнем населені пункти на Слобожанському напрямку

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічна, Западне і Кам’янка.



Також військові рф здійснили артилерійській обстріл Куп’янська.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 березня о 10:17 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську.



