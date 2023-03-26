26.03.2023 19:39 Рита Парфенова
У Харкові затримали крадія з пральною машиною
Чоловік без дозволу господині завантажив пральну машину в автомобиль та поїхав.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
Сьогодні вдень, під час патрулювання в Основ'янського району міста, інспектори отримали виклик про крадіжку. За попередньою інформацією: громадянин завантажив до авто пральну машину без згоди власниці та поїхав у невідомому напрямку.
Поліцейські оперативно передали опис іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні разом з працівниками районного управління поліції виявили авто ГАЗ, на якому рухався схожий за описом громадянин.
Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Шевченківському районі Харкова оперативники викрили 37-річного зловмисника у скоєнні майнового злочину.
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