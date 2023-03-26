У Харкові затримали крадія з пральною машиною

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Сьогодні вдень, під час патрулювання в Основ'янського району міста, інспектори отримали виклик про крадіжку. За попередньою інформацією: громадянин завантажив до авто пральну машину без згоди власниці та поїхав у невідомому напрямку.

Поліцейські оперативно передали опис іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні разом з працівниками районного управління поліції виявили авто ГАЗ, на якому рухався схожий за описом громадянин.

Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.