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26.03.2023  19:39   Рита Парфенова

У Харкові затримали крадія з пральною машиною

Чоловік без дозволу господині завантажив пральну машину в автомобиль та поїхав.

авто газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Сьогодні вдень, під час патрулювання в Основ'янського району міста, інспектори отримали виклик про крадіжку. За попередньою інформацією: громадянин завантажив до авто пральну машину без згоди власниці та поїхав у невідомому напрямку.
 
Поліцейські оперативно передали опис іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні разом з працівниками районного управління поліції виявили авто ГАЗ, на якому рухався схожий за описом громадянин.
 
Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова оперативники викрили 37-річного зловмисника у скоєнні майнового злочину.

 


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  крадіжка, харків
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