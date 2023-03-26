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26.03.2023  20:16   Рита Парфенова

На Харківщині сталися дві пожежі через цигарки, є загиблий (фото)

У Харкові та у смт Слобожанське Чугуївського района рятівники гасили пожежі, які виникли внаслідок необережності під час паління.

У Харкові та у смт Слобожанське Чугуївського района рятівники гасили пожежі, які виникли внаслідок необережності під час паління.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

25 березня о 18:12 рятувальники 8-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі в житловій 5-типоверхівці на пр. Індустріальному, 44 у Харкові. Розвідкою встановлено, що загоряння виникло у квартирі на 4-му поверсі. Вогонь розповсюдився на площу 30 кв.м. В результаті горіння виникло сильне задимлення сходової клітини. Рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Було відразу прийняте рішення про евакуацію всіх мешканців даного під’їзду. З верхніх поверхів за допомогою пожежної автодрабини вдалось врятували 5 людей. Ще 12 мешканців були евакуйовані вогнеборцями сходовим маршем. Завдяки оперативним діям рятувальників жертв і постраждалих вдалось уникнути. О 19:10 відбулась локалізація пожежі, о 21:37 – повна її ліквідація. На місці події працювали 12 осіб особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

У Харкові та у смт Слобожанське Чугуївського района рятівники гасили пожежі, які виникли внаслідок необережності під час паління.

Пожежа яка сталась о 21:38 у селищі Слобожанське Чугуївського району на вул. Спортивній, 3, забрала життя 70-річного чоловіка. Загоряння виникло у квартирі на 1-му поверсі житлової 5-типоверхівки. Горів диван та домашні речі. Площа пожежі склала 8 кв.м. В її осередку виявлено тіло загиблого господаря оселі, 1952 року народження. Вогонь локалізували бійці 34-ї ДРПЧ о 22:12 і повністю ліквідували його о 22:45.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 89 пожеж, що трапились за добу, 77 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

У Харкові та у смт Слобожанське Чугуївського района рятівники гасили пожежі, які виникли внаслідок необережності під час паління.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, харків, дснс
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