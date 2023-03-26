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26.03.2023  20:57   Євген Клочко

Вчимося швидко чистити свіжих та заморожених кальмарів

Морепродукти смачні та корисні, вони прикрашають наш стіл і роблять звичайний раціон набагато привабливішим. Існує багато дарів моря, але сьогодні ми зупинимося на кальмарах. Одні господині люблять їх готувати, тому що з них виходять страви з незвичайним смаком, а інші уникають це робити, адже точно не знають, як їх почистити. Тим часом швидко зняти шкірку з цього продукту не так складно, як здається.

Як швидко почистити свіжих та заморожених кальмарів
 

Як почистити свіжого кальмару

Тушку кальмара можна приготувати різними способами: відварити чи підсмажити, протушкувати чи запекти, а також фарширувати іншими продуктами. Але спочатку її потрібно почистити.
 
Як швидко почистити свіжих та заморожених кальмарів
 
Якщо ви купили не замороженого, а свіжого кальмара, то вам доведеться спершу зробити деякі маніпуляції. Журналісти сайту РЕДПОСТ розповідають, як це зробити:
 
  • помийте морського мешканця;
  • відріжте голову трохи нижче очей;
  • потягніть за хорду, щоб позбутися нутрощів. При цьому іншою рукою тримайте тіло кальмара з іншого боку.
Однак набагато складніше очищати його від плівок. Справа в тому, що у тушки є і товстий шар шкірки, і більш тонкий, яких не так просто позбутися, якщо не знати, як це зробити. Добре допомагають температурні дії.
 
  1. Спочатку потрібно заморозити, а потім розморозити тушку та опустити її в окріп;
  2. Зробити кальмару "контрастну ванну", перекладаючи його з ємності з гарячою водою в ємність з холодною і назад.
Ця процедура допоможе легко і швидко позбутися плівки.
 

Як швидко почистити заморожені кальмари

Як швидко почистити свіжих та заморожених кальмарів
 
У звичайних магазинах рідко можна зустріти свіжих кальмарів, тому набагато важливіше навчитися чистити заморожені:
 
  • спочатку розморозьте тушки, щоб вони стали повністю м'якими;
  • видаліть всі нутрощі;
  • у каструлі закип'ятіть воду, а в окрему ємність налийте холодну;
  • візьміть шумівку і опустіть в ній тушки спочатку в каструлю з окропом, а потім в миску з холодною водою.
Шкірка, яку раніше було так складно очищати, полопається. Тягніть за неї, щоб повністю очистити кальмара.
 
Тепер тушку можна готувати вибраним вами способом. Але головне, не варити кальмарів надто довго, адже тоді їхнє м'ясо стає жорстким. Достатньо проварити протягом 2 хвилин, швидко зняти з вогню і опустити в холодну воду.

Тэги:  корисні поради, продукти
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