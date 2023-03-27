Мешканців одного з районів Харкова просять зробити запаси води на декілька днів: адреси

Водопостачання частини Холодногірського району припинять у понеділок, 27 березня, в зв’язку з дефектом на водоводі 1400 мм та його ремонтом.
Про це в Facebook повідомила голова районної адміністрації Неллі Цибульник, передає РЕДПОСТ.
«27 березня у зв’язку з дефектом на водоводі 1400 мм. та проведенням ремонтних робіт з усунення, буде припинено водопостачання у частині району. Просимо Вас зробити запаси води на декілька днів», – йдеться у повідомленні
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