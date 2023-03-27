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27.03.2023  08:36   Рита Парфенова

Мешканців одного з районів Харкова просять зробити запаси води на декілька днів: адреси

Водопостачання частини Холодногірського району припинять у понеділок, 27 березня, в зв’язку з дефектом на водоводі 1400 мм та його ремонтом.

відключення води

Про це в Facebook повідомила голова районної адміністрації Неллі Цибульник, передає РЕДПОСТ.

«27 березня у зв’язку з дефектом на водоводі 1400 мм. та проведенням ремонтних робіт з усунення, буде  припинено водопостачання у частині району. Просимо Вас зробити запаси води на декілька днів», – йдеться у повідомленні

Відключення буде за наступними адресами:

  • вул. Велика Панасівська, 1-205, 2-252
  • вул. Лук'янівська
  • вул. Алмазна
  • вул. Червономаяцька
  • вул. Вакулівська
  • вул. Сіриківстка
  • вул. Пащєнківська
  • вул. Лозівська
  • вул. Бессарабська
  • вул. Ніжинська
  • вул. Кокчетавська
  • вул. Копилівська
  • вул. Ізмайлівська
  • вул. Бориса Шрамка
  • вул. Дрінова
  • вул. 8 березня
  • вул. Різдв’яна, 6-24 , 9-33
  • вул. Коцарська
  • вул. Чоботарська
  • вул. Євгена Котляра
  • вул. Малопанасівська
  • вул. Славянська
  • вул. Благовіщенська
  • вул. Малиновського
  • вул. Дмитрівська, 5-15, 2-14
  • вул. Ярославська
  • вул. Лопанська Набережна
  • вул. Полтавський Шлях, 4-62
  • вул. Суздальські ряди
  • вул. Червоні ряди
  • пров. Лопанський
  • пров. Коровченківський
  • пров. Кобзарський
  • пров. Копиловський
  • пров. Новіковський
  • пров. Кришталевий
  • пров. Вінницький
  • пров. Фастівський
  • пров. Башлаєвський
  • пров. Клочківський
  • пров. Резніківський
  • пров. Лосівський
  • пров. Піскунівський
  • пр-д. Сіриківський
  • в-зд. 1-й Чоботарський
  • в-зд. 2-й Чоботарський
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вуличне освітлення є приблизно на 500 вулицях. Однак планується збільшити цю кількість ще приблизно на 320 вулиць.

 


Источник:   facebook/Неллі Цибульник
 Тэги:  відключення води, вода, харків
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