27.03.2023 08:36 Рита Парфенова

Мешканців одного з районів Харкова просять зробити запаси води на декілька днів: адреси

Водопостачання частини Холодногірського району припинять у понеділок, 27 березня, в зв’язку з дефектом на водоводі 1400 мм та його ремонтом.

Про це в Facebook повідомила голова районної адміністрації Неллі Цибульник, передає РЕДПОСТ.

«27 березня у зв’язку з дефектом на водоводі 1400 мм. та проведенням ремонтних робіт з усунення, буде припинено водопостачання у частині району. Просимо Вас зробити запаси води на декілька днів», – йдеться у повідомленні

Відключення буде за наступними адресами:

вул. Велика Панасівська, 1-205, 2-252

вул. Лук'янівська

вул. Алмазна

вул. Червономаяцька

вул. Вакулівська

вул. Сіриківстка

вул. Пащєнківська

вул. Лозівська

вул. Бессарабська

вул. Ніжинська

вул. Кокчетавська

вул. Копилівська

вул. Ізмайлівська

вул. Бориса Шрамка

вул. Дрінова

вул. 8 березня

вул. Різдв’яна, 6-24 , 9-33

вул. Коцарська

вул. Чоботарська

вул. Євгена Котляра

вул. Малопанасівська

вул. Славянська

вул. Благовіщенська

вул. Малиновського

вул. Дмитрівська, 5-15, 2-14

вул. Ярославська

вул. Лопанська Набережна

вул. Полтавський Шлях, 4-62

вул. Суздальські ряди

вул. Червоні ряди

пров. Лопанський

пров. Коровченківський

пров. Кобзарський

пров. Копиловський

пров. Новіковський

пров. Кришталевий

пров. Вінницький

пров. Фастівський

пров. Башлаєвський

пров. Клочківський

пров. Резніківський

пров. Лосівський

пров. Піскунівський

пр-д. Сіриківський

в-зд. 1-й Чоботарський

в-зд. 2-й Чоботарський

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вуличне освітлення є приблизно на 500 вулицях. Однак планується збільшити цю кількість ще приблизно на 320 вулиць.



