27.03.2023 08:24 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 26 по 27 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

Рятувальники 44-ї ДПРЧ виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку. Постраждалих немає.



Загалом за добу з 26 по 27 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж;

1 – на обстеження територій та цивільної інфраструктури, обстріляних ворогом;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та у смт Слобожанське Чугуївського района рятівники гасили пожежі, які виникли внаслідок необережності під час паління.



