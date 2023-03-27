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27.03.2023  08:24   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 26 по 27 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

Рятувальники 44-ї ДПРЧ виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку. Постраждалих немає.

Загалом за добу з 26 по 27 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд, з яких:

  • 25 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – на обстеження територій та цивільної інфраструктури, обстріляних ворогом;
  • 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та у смт Слобожанське Чугуївського района рятівники гасили пожежі, які виникли внаслідок необережності під час паління.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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