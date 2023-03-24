    
Главная Новини Харкова ЖКГ "Ми поступово розширюємо цю географію", - Ігор Терехов про вуличне освітлення Харкова
24.03.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

"Ми поступово розширюємо цю географію", - Ігор Терехов про вуличне освітлення Харкова

Близько 500 вулиць Харкова вже з вуличним освітленням, воно вмикається у вечірній час.


РЕДПОСТ
Про це сьогодні, 22 березня, у ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Мер Харкова повідомив, що найближчим часом планують розширити географію роботи ліхтарів вуличного освітлення. Тобто вулиць, на яких функціонуватимуть ліхтарі, буде більше.
 
 «Ми розширюватимемо географію та список вулиць на яких працюватимуть вуличні ліхтарі. Ми поступово включатимемо вуличне освітлення», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також він додав, що зараз у Харкові вуличне освітлення є приблизно на 500 вулицях. Однак планується збільшити цю кількість ще приблизно на 320 вулиць.
 
Окремий наголос Ігор Терехов зробив на комунальників, завдяки яким вдалося відновити електропостачання після ворожих обстрілів і налагоджувати освітлення.
 
"Завдяки спільним зусиллям наших комунальників, енергетиків, вдалося відновити електропостачання", - резюмував Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули аварійні ситуації на ділянках трубопроводів.
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.03 ЖКГ У Харківській області фахівці оглянуть тисячі кілометрів газових мереж 24.03 ЖКГ У Циркунах відновили електропостачання для понад 50% абонентів 24.03 ЖКГ Комунальники нагадали харків'янам як у зручний спосіб передати показання приладів обліку
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 