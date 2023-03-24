24.03.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

"Ми поступово розширюємо цю географію", - Ігор Терехов про вуличне освітлення Харкова

Близько 500 вулиць Харкова вже з вуличним освітленням, воно вмикається у вечірній час.



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Про це сьогодні, 22 березня, у ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

Мер Харкова повідомив, що найближчим часом планують розширити географію роботи ліхтарів вуличного освітлення. Тобто вулиць, на яких функціонуватимуть ліхтарі, буде більше.

«Ми розширюватимемо географію та список вулиць на яких працюватимуть вуличні ліхтарі. Ми поступово включатимемо вуличне освітлення», - зазначив Ігор Терехов.

Також він додав, що зараз у Харкові вуличне освітлення є приблизно на 500 вулицях. Однак планується збільшити цю кількість ще приблизно на 320 вулиць.

Окремий наголос Ігор Терехов зробив на комунальників, завдяки яким вдалося відновити електропостачання після ворожих обстрілів і налагоджувати освітлення.

"Завдяки спільним зусиллям наших комунальників, енергетиків, вдалося відновити електропостачання", - резюмував Ігор Терехов.





Источник: Ігор Терехов

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