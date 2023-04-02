02.04.2023 16:55 Віталій Хінєвіч
ХНУРЕ запрошує школярів на новий цикл онлайн занять
Заняття будуть проводитись на безоплатній основі щочетверга.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський національний університет радіоелектроніки.
Повідомляється, що курс буде проводити старший викладач кафедри програмної інженерії Новіков Юрій Сергійович.
Найактивніших учнів чекають пам’ятні призи від постійного партнера університета компанії Sigma Software.
На заняттях будуть розглянуті такі теми:
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основні принципи гейм-дизайну;
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особливості ігрових жанрів;
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пошук ідей для ігор;
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проведення референсу та диференціації;
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розбір ігрових механік;
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базові принципи ігрового балансу;
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принципи побудови концепт-документів.
Приєднатися до занять можна за посиланням
, старт навчання 6 квітня.
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