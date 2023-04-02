ХНУРЕ запрошує школярів на новий цикл онлайн занять

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Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, до чого не знали, як підступитися.

Прогноз погоди у Харкові на 2 квітня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дрібний дощ.