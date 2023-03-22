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22.03.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Студентки ХНУРЕ стали переможницями етапу Кубка світу з підводного спорту

Вікторія Уварова здобула 4 нагороди змагань: 2 золотих, 1 срібну і 1 бронзову медаль. В активі Катерини Ващенко одне “золото”.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро 19 березня завершився етап Кубка світу з підводного спорту серед дорослих та юніорів. За результатами змагань у медальній скарбничці української збірної 26 нагород – 13 золотих, 7 срібних та 6 бронзових.
 
Володарями золотих нагород стали: Давид Єлісєєв (100, 200 і 400 м у ластах), Вікторія Уварова (50 м пірнання), Євгенія Тимошенко (50 м в біластах), Тетяна Пеніна (50 м в біластах), Анастасія Макаренко (200 м в ластах), Єлизавета Гречихіна (100 м з аквалангом), Софія Ламах (100 м в біластах) та Софія Гречко (400 м в ластах).
 
Окрім того, українська жіноча четвірка (Анастасія Антоняк, Катерина Ващенко, Софія Гречко, Вікторія Уварова) здобула “золото” в естафеті 4х100 м в ластах.
 
Також золоті медалі в естафетах 4х100 в ластах вибороли команда дівчат (Анастасія Макаренко, Валерія Ячник, Алекса Пономарчук, Єлизавета Гречихіна) та команда хлопців (Давид Єлісєєв, Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Олексій Захаров).
 
Срібні нагороди завоювали Вікторія Уварова (100 м в ластах), Анастасія Макаренко (50 м пірнання, 100 м в ластах), Тетяна Пеніна (100 м в  біластах), Нікіта Прибило (50 м пірнання), Олексій Захаров (400 м в ластах) та Артем Бакшеєв, Варвара Мальцева, Ігор Голданський, Тетяна Пеніна (змішана естафета 4х100 м в біластах).
 
По одній бронзовій нагороді здобули Євгенія Тимошенко (100 м в  біластах), Анастасія Антоняк (400 м в ластах), Вікторія Уварова (50 м в ластах), Анастасія Макаренко (400 м в ластах) та Ігор Годанський (50 м в біластах). Ще дві “бронзи” виграли наші команди в змішаних естафетах 4х100 м в біластах.
 
За підсумками змагань українська збірна посіла перше загальнокомандне місце.
 
У турнірі взяли участь 726 учасників з 24 країн, Україну представляли 22 спортсмени.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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