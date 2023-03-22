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22.03.2023  16:46   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники завершують заміну комунікацій у будинку на Холодній горі

Про це поінформували у комплексі «Харківводовідведення».

Завершують заміну комунікацій у будинку на Холодній горі харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на комплекс «Харківводовідведення», фахівці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району завершують заміну комунікацій у будинку на вул. Болбочана.
 
За інформаціією начальника дільниці Олексія Безюлева, під час проведення відновлювальних заходів в одному з під'їздів цього будинку замінять 20 м систем водопостачання та водовідведення. За його словами, також нещодавно був завершений комплекс робіт у будинках на вул. Золочівській та вул. Муранова.
 
«У першому випадку у двох під'їздах будинку встановили нову систему водопостачання довжиною 80 м. У найближчих планах - заміна внутрішньобудинкової системи водовідведення у будинку на вул. Щасливій. Наслідки ворожих обстрілів продовжують позначатися на технічному стані внутрішньобудинкових систем, тому ми постійно проводимо моніторинг, профілактику, а за потреби - оперативні ремонтно-відновлювальні роботи», - зазначив Олексій Безюлев.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, мережі, харків, комунальники
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