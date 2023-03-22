22.03.2023 16:46 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники завершують заміну комунікацій у будинку на Холодній горі

Про це поінформували у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на комплекс «Харківводовідведення», фахівці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району завершують заміну комунікацій у будинку на вул. Болбочана.

За інформаціією начальника дільниці Олексія Безюлева, під час проведення відновлювальних заходів в одному з під'їздів цього будинку замінять 20 м систем водопостачання та водовідведення. За його словами, також нещодавно був завершений комплекс робіт у будинках на вул. Золочівській та вул. Муранова.

«У першому випадку у двох під'їздах будинку встановили нову систему водопостачання довжиною 80 м. У найближчих планах - заміна внутрішньобудинкової системи водовідведення у будинку на вул. Щасливій. Наслідки ворожих обстрілів продовжують позначатися на технічному стані внутрішньобудинкових систем, тому ми постійно проводимо моніторинг, профілактику, а за потреби - оперативні ремонтно-відновлювальні роботи», - зазначив Олексій Безюлев.



