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22.03.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут, один-не ходитиме

Зміна маршруту тролейбусів пов'язана із усуненням дефекту проїзної частини.

тролейбус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів на вул. Амурській та розворотному колі «Ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинений з 10:00 до 14:00 23 березня.
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
 
  • №24: не курсує; 
  • №56: розворотне коло «Східна Салтівка» - вул. Валентинівська - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»; 
  • №267: розворотне коло «Парк «Зустріч» - вул. Харківських Дивізій - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули аварійні ситуації на ділянках трубопроводів.


Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус
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