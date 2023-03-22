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22.03.2023  17:24   Дмитро Колонєй

В ефірі Національного телемарафону буде показ фільм про звільнення Харківщини

Стрічку про наступ на Харківщині покажуть 22 березня, о 21:15.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, в ефірі Національного телемарафону відбудеться показ фільму «Харківський контрнаступ. Земля»
 
Це заключна документальна стрічка з трилогії «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі» авторства Артема Шевченка.
 
 
Харківська наступальна операція ― шедевр стратегічного рівня: в її результаті вдалось відвоювати 8500 квадратних кілометрів нашої землі, а це ― близько 400  населених пунктів та 150 тисяч українців. 
 
Що саме дозволило Силам оборони  України провести історичний, блискавичний та досі найуспішніший контрнаступ за весь період російсько-української війни? Яку роль у ньому відіграла українська воєнна розвідка? 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що згідно даним ГУР у прифронтових територіях України підвищиться загроза ракетних обстрілів.

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  наступ, стрічка, харків, агрессия россии
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