22.03.2023 17:24 Дмитро Колонєй

В ефірі Національного телемарафону буде показ фільм про звільнення Харківщини

Стрічку про наступ на Харківщині покажуть 22 березня, о 21:15.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, в ефірі Національного телемарафону відбудеться показ фільму «Харківський контрнаступ. Земля»

Це заключна документальна стрічка з трилогії «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі» авторства Артема Шевченка.

Харківська наступальна операція ― шедевр стратегічного рівня: в її результаті вдалось відвоювати 8500 квадратних кілометрів нашої землі, а це ― близько 400 населених пунктів та 150 тисяч українців.

Що саме дозволило Силам оборони України провести історичний, блискавичний та досі найуспішніший контрнаступ за весь період російсько-української війни? Яку роль у ньому відіграла українська воєнна розвідка?



