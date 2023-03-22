22.03.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Вчені НТУ «ХПІ» представили прилад для діагностування небезпечного захворювання

Вчені ВНЗ взяли участь у Science & Business — GIST Pitch Days, де презентували свій стартап Health Helper. В основі проєкту — безконтактні діагностичні методи для раннього виявлення серцево-судинних захворювань.

Фото: НТУ "ХПІ"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

Стартап Health Helper брав участь у секції «Агротехнології та Біотехнології». Проєкт ХПІ представляє інноваційний пристрій, який забезпечує лікарям легкий та доступний спосіб діагностики хвороб серцево-судинної системи, надаючи точну медичну інформацію.

Зокрема, це технологія вимірювання кровотоку та кров’яного тиску, що дозволяє стежити за своїм здоров’ям, розрахувати показники для ранньої діагностики захворювання.

Пристрій доступний і компактний, здійснює швидке обстеження. Отриманих результатів достатньо для ранньої діагностики кров’яного тиску, стану судин, здоров’я серця, виявлення дефектів та тромбів. Прилад може бути використаний як у медичних закладах, так і в домашніх умовах.

За підсумками пітчингу проєкт ХПІ Health Helper отримав позитивні відгуки від журі і був нагороджений фінансовим грантом у розмірі 5000 доларів для подальшого розвитку.

Крім Health Helper ХПІ, у цій категорії нагороду отримали ще чотири проєкти: InTempo, CheckEye, Anima; WildfiresUA — YourAirTest.

Важливо: до команди Health Helper увійшли представники кафедри підприємництва, торгівлі і логістики НТУ «ХПІ»: аспірант Павло Самус — головний оперативний директор (COO), доцент Ігор Соснов — головний менеджер та технічний директор (Chief Management and CTO), аспірант Євген Застьола — головний маркетинговий директор (CMO), професор Олена Сергієнко — голова компанії/фінансовий директор (CEO/CFO).



