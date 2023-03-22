Харківські шляховики провели ремонтні роботи на восьми вулицях та двох майданах міста

Про відновлювальні роботи розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові почали діяти графіки регулювання опалення.
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Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. День також не схиляє до флірту та швидкоплинних романів.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
22 березня своє професійне свято відзначають таксисти з усього світу.
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