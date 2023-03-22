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22.03.2023  15:16   Дмитро Колонєй

Харківські шляховики провели ремонтні роботи на восьми вулицях та двох майданах міста

Про відновлювальні роботи розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

Провели ремонтні роботи на восьми вулицях та двох майданах міста харківські шляховики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівуі підприємства відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами та ліквідували дефекти покриття на 7 вулицях:
  • Шевченка,
  • Чоботарській,
  • Римарській,
  • Маршала Конєва,
  • Івана Камишева,
  • Ільїнській
  • Ньютона.
 
Продовжуються роботи з нанесення дорожньої розмітки на вул. Клочківській, майданах Сергіївському та Павлівському. 
 
На дорогах Харкова працюють:
  • 152 робітники
  • 122 одиниці спецтехніки підприємства.
 
За попередню добу було вивезено:
  • 267 куб. м. змету
  • 4,5 куб. м ТПВ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові почали діяти графіки регулювання опалення.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, дороги, харків
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