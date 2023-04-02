02.04.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Власний сад чи теплиця: як отримати грант на розвиток садівництва від єРобота

В Україні діє державна програма єРобота, яка допомагає започаткувати свою справу. Завдяки даній грантовій програмі можна, наприклад, започаткувати сад, виноградник, ягідник чи теплицю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.

Для того, щоб реалізувати свої бізнес-ідеї необов'язково звертатися до банківських установ. Завдяки урядовій програмі безповоротних грантів єРобота можна започаткувати сад, виноградник, ягідник чи теплицю.

З моменту запуску програми в липні минулого року, було затверджено 98 грантів на суму понад 472 мільйони гривень. Регіони-лідери за площею садів та теплиць — Закарпаття, Київщина та Львівщина. У свою чергу серед культур, які найчастіше обирали українці, стали фундук, волоський горіх, лохина, чорниця та яблуні.

Що потрібно зробити, щоб отримати грант за програмою «Свій сад» чи «Своя теплиця» від єРобота.

У каталозі з продажу дерев, кущів можна знайти різноманітні види сільськогосподарських культур. Проте, щоб отримати грант від єРобота, треба обирати лише ті рослини, які є в переліку Міністерства аграрної політики. Ознайомитись з ним можна на сайті відомства.

Яка сума гранту та від чого вона залежить

Найбільше коштів — до 400 тисяч гривень за гектар — можна залучити, якщо вирощуватимете лохину, чорницю, груші чи яблука. До 350 тисяч гривень інвестицій виплатить держава на облаштування черешневого саду.

За ліщину та волоський горіх можна отримати до 250 тисяч гривень. Найменше — до 140 тисяч гривень за гектар — уряд інвестує у висадку смородини, обліпихи, сливи чи вишні.

Варто зазначити, що програма «Своя теплиця» не обмежує у виборі рослин для вирощування. Можна вибирати все, що підходить для теплиць: від овочів та ягід, до зелені та квітів.

Скільки дерев потрібно висадити

Кількість рослин у саду чи теплиці можна визначити самостійно. Проте в умовах гранту є чіткі вимоги щодо площі проєктів. Зокрема, сад має бути не меншим за 1 гектар, проте й не більшим за 25 гектарів.

Теплицю можна проєктувати площею від 0,4 до 0,6 гектара — тоді допомога держави становитиме до 2 млн. гривень. Якщо площа теплиці становитиме від 0,8 до 1,2 гектара, держава може інвестувати в проєкт до 3,5 млн. гривень. Для теплиць площею від 1,6 до 2,4 гектара допомога уряду може сягати 7 млн. гривень.

Важлива умова: земля для саду, і для теплиці має бути у вашій власності чи оренді — на термін не менше 7 років.

Які документи необхідні для отримання гранту

Після того, як людина визначилися із рослинами та площею саду, треба розробити план висадки насаджень.

Цей документ потрібно буде додати до заяви, яку заповнюють на порталі «Дія» . На цьому ресурсі також є всі вимоги до проєкту та зразок, який допоможе створити модель власного саду.

Для отримання гранту на теплицю — потрібно розробити проєкт будівництва модульної теплиці. Проєкт також треба буде додати до заяви на порталі «Дія» . Як і у випадку з садом, зразок такого документу можна подивитися на сайті.

Важливо: для отримання грантів за програмами «Свій сад» та «Своя теплиця» треба заздалегідь зареєструвати ФОП чи мати зареєстровану юридичну особу. Також за умовами обох програм держава покриває 70% вартості проєкту, ще 30% коштів має додати сам фермер.

Повертати гроші державі непотрібно

Якщо власник саду чи теплиці дотримався всіх умов програми — повертати гроші державі непотрібно. Вимог лише кілька: створити необхідну кількість робочих місць та вести діяльність визначений час. Для садівника — не менше 5 років. Для власника теплиці — не менше 3 років після того, як звели конструкцію. Також потрібно вчасно сплачувати податки.



