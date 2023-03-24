24.03.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Як українцям отримати гранд до 8 мільйонів гривень від держави на відкриття власної справи

Незважаючи на повномасштабне вторгнення росії в Україну, громадяни відкривають власну справу та створюють робочі місця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на портал «єРобота».

Щоб допомогти громадянам зменшити безробіття, розвивати свій бізнес, і, як наслідок, підтримувати економіку, держава продовжує допомагати вже працюючим та майбутнім підприємцям.

У липні минулого року Уряд запустив грантову програму ЄРобота. У рамках цієї програми вже було видано фактично 4 тисячі грантів на суму більше 1,5 млрд гривень. Програма залишається активною і зараз.

Хто та скільки грошей може отримати на власну справу?

Сума фінансування залежить від галузі бізнесу та від масштабів виробництва.

На старт малого бізнесу (програма “Своя справа”) – дають мікрогранти до 250 тис. грн, на розвиток садівництва можна отримати до 400 тис. за гектар площі, а для створення тепличного господарства — до 7 мільйонів грн (програми “Свій сад” та “Своя теплиця”).

Для масштабування виробництва переробних підприємств (програма “Новий рівень”) можна претендувати на грант до 8 мільйонів гривень.

Отримати фінансову підтримку може будь-який підприємець віком від 18 до 65 років, який зареєстрував ФОП або оформився як юридична особа. Головною вимогою на отримання гранту є створений реалістичний та ефективний бізнес-план. Також важливо, щоб людина раніше не користувалася грантовою підтримкою єРобота.

Що зробити, щоб подати заявку на грант?

Для оформлення заявки на отримання гранту слід заповнити анкету на порталі Дія та прикріпити до неї документи для вашої категорії.

Зокрема, для програми “Свій сад” потрібно надати план насаджень. А для програми “Своя теплиця” — проєкт будівництва теплиці. У категорії “Своя справа” треба підготувати бізнес-план. Бізнес-план необхідний і для програми “Новий рівень”, а після успішної перевірки треба буде додатково надати фінансові документи: фінансову звітність, розшифровку розрахунків, договори оренди тощо.

Як написати успішний бізнес-план?

Щоб уникнути помилок у створенні бізнес-плану, варто скористатися порадами фахівців.

Фахівці радять пройти навчання від Державного центру зайнятості. Повідомлення про такі тренінги розміщуються на офіційних сторінках установи. Також необхідно приділити увагу дохідній та видатковій частині бізнесу. Не відповідність у них може призвести до серйозних помилок. За необхідності варто звернутися до працівників банку.

Варто вивчити зразки складених бізнес-планів, вони доступні на порталі Дія. До речі, бізнес-план при здобутті гранту єРобота можна подавати повторно, проаналізувавши помилки у попередньому документі.

Гроші державі можна не повертати

Для підприємців, які отримали фінансову підтримку від єРобота є лише кілька умов, яких потрібно дотримуватися.

Створити необхідно кількість робочих місць, яка зазначена у програмі та вести підприємницьку діяльність протягом заявленого періоду. Також сплачувати всі необхідні податки. Якщо всі умови буде виконано, то кошти повертати не потрібно.



