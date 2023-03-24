24.03.2023 14:05 Рита Парфенова

Як з допомогою манікюру залучити кохання, удачу та гроші

Жіноча сила зосереджена в руках та очах. Тому дуже важливо стежити за їх зовнішнім виглядом.

Нігті, яких не доглядають, можуть негативно позначитися на справах, роботі та сімейних відносинах. Так що якщо ви хочете залучити успіх і бути успішним, почніть з нігтів.



Біоенергетик Антоніна Андрєєва розповіла, чому так важливо дівчатам стежити за своїми нігтями.

Як за допомогою манікюру залучити удачу та кохання

Якщо ви починаєте розуміти, що везіння вас залишило, справи не ладнаються і щось пішло не так, як треба, спробуйте привести нігті в порядок і зробити манікюр. Багато залежить від кольору:

білий - якщо ви маєте важливе знайомство, то цей колір на нігтях точно не буде зайвим. Він допомагає підвищити впевненість у собі, і спілкування з чоловічою статтю пройде набагато простіше та легше. Якщо ви у пошуку кохання, то цей варіант точно для вас;

червоний - цей колір вибирають жінки, які звикли виявляти свої лідерські якості. Він підкреслює впевненість та рішучість, і звичайно ж, привабливість дівчини. Удача теж любить червоний, тому не забариться;

помаранчевий - його часто обирають творчі натури, які перебувають у пошуку натхнення. Якщо ваша робота пов'язана з креативом, то помаранчевий для вас;

жовтий - яскравий і сонячний колір здатний підвищити настрій навіть у похмуру погоду. Якщо вам набрид негатив і погані думки, які раз у раз лізуть у голову, то цей колір для вас.

зелений та бірюзовий – такий колір привабить продуктивність та просування у роботі. Найчастіше його обирають представниці прекрасної статі, які звикли до активного способу життя;

фіолетовий допоможе підвищити інтуїцію. Це особливо стане в нагоді, коли треба прийняти важливе рішення і ви не впевнені у своїх висновках. Тож якщо вам треба посилити екстрасенсорні здібності, фіолетовий колір вам допоможе;

чорний - манікюр у класичному кольорі ефективний при захисті від пристріту та псування. Цей колір буде своєрідним оберегом;

синій - для фінансового благополуччя слід вибрати цей колір. Якщо ваша робота пов'язана з інтелектуальною працею, ви зможете поліпшити ефективність своїх роздумів.

Записуючись на манікюр, слід заздалегідь підібрати собі колір та дизайн для залучення успіху чи фінансового успіху. І звичайно ж, не забувайте, що доглянуті нігті завжди виглядають гарно.

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