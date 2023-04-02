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02.04.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Сапери показали, де окупанти ховають вибухонебезпечні предмети

Громадян закликають бути уважними та не наближатися до підозрілих предметів.

міна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
 
Сапери показали частину небезпечних знахідок таких, як розтяжки.
 
«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
міна
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- звернулися до громадян сапери.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік підірвався на розтяжці.
 

Источник:   Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
 Тэги:  харків, сапери, міни
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