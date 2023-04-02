02.04.2023 15:06 Рита Парфенова

Біоритми з гороскопу: скільки потрібно спати кожному знаку зодіаку

Вважається, що дорослій людині потрібно в середньому спати 8 годин на добу. Однак біоритм визначається звичками, індивідуальними потребами, а також становищем зірок у момент народження.

РЕДПОСТ дізнався, скільки потрібно спати кожному знаку зодіаку, згідно з астрологією.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овни гіперактивні, бадьорі та рідко виглядають втомленими. Вони вважають, що витрачати надто багато часу на сон просто безглуздо, адже їм потрібно бути в курсі всіх новин. Внутрішня енергія з лишком компенсує нестачу уві сні, тому цьому знаку часом буває достатньо 6 годин відпочинку, але якщо потрібно, час може бути скорочений до 5 годин.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Тільці люблять затишок та комфорт, а також смачну їжу та якісний відпочинок. Вони приділяють підвищену увагу якості спального приладдя і не терплять відволікаючих факторів. Не дивуйтеся, якщо Телець влаштує цілу церемонію відходу до сну і проведе в ліжку щонайменше 8, а часом і 10 годин.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Тривалість сну цього знаку зодіаку залежить від того, наскільки динамічним та насиченим був день. Зазвичай, цьому повітряному знаку потрібно чимало часу, щоб виспатися, адже вони легко розлучаються із запасом енергії. Але якщо день був нудним, то Близнюки виспяться і за 6 годин.

Рак (22 червня - 22 липня)

У Раків частіше за інші знаки бувають проблеми зі сном. Ці люди тісно пов'язані з нічним світилом, Місяцем, і часом під час повні зовсім позбавляються сну. А щоб почуватися бадьорими і вдень не втрачати концентрацію, їм просто необхідно 8 годин міцного сну.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Вогненний знак обожнює активне, насичене життя. Іноді Левам буває важко заснути, бо навіть у ліжку вони продовжують прокручувати в думці події дня. Підвищена збудливість легко усувається релаксуючою музикою та дихальними практиками. Не варто цим нехтувати - і тоді вдасться спати 8 годин.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Діви надто серйозно ставляться до своїх обов'язків. Робоча напруга часто виливається у нічні кошмари. Слід навчитися вчасно перемикатися із ділових питань на відпочинок, коли ви приходите додому. Тоді сон буде спокійнішим і глибшим, він триватиме покладені Дівам 7-8 годин.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Раннє пробудження та бадьорий ранок – це не про вас. Терези терпіти не можуть будильників і строгого режиму. Це справжні сови, які можуть валятися у ліжечку до 10-11 години ранку. При цьому якщо вони лягли спати дуже пізно, то все одно почуватимуться розбитими. Терезам бажано спати не менше 8 годин кожної доби.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Скорпіони часто йдуть проти загальноприйнятих норм, і норми сну не виняток. Вони можуть взагалі позбавити себе цього задоволення, якщо загорілися якоюсь ідеєю, тим більше що трапляється це найчастіше ночами. Але загалом Скорпіонам варто приділяти більше часу відпочинку, щоб бути продуктивними, а точніше спати не менше 7 годин.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Стрільці можуть страждати на сезонні розлади сну, а те, що вони не люблять лягати спати рано — лише посилює цю ситуацію. Але в них бувають інші періоди, коли легко засинається не тільки вночі, а й вдень. Потреба в нічному відпочинку для цього знаку зодіаку може змінюватись від 5 до 8 годин.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

У питаннях сну та відпочинку Козероги вкрай консервативні. Їхній погляд часто визначається загальними рекомендаціями фахівців. Тому ці люди лягають спати вчасно, а прокидаються або будильником, або тому, що виспалися. У середньому їм вистачить 7 годин глибокого сну.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Водолії можуть просто забути, що вночі треба було лягти спати, особливо якщо займалися цікавим проектом. Крім того, вони терпіти не можуть рано засипати. Але якщо втома накопичилася, то вони стають млявими, що їм не подобається. Щоб відновити достатній рівень енергії, Водоліям потрібно провести у ліжку 9 годин.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби дуже швидко виснажуються емоційно. Напружена внутрішня робота потребує величезних витрат енергії. Якщо Риби переживають складний період у житті, то можуть спати більше 9 годин кожної доби, і це для них абсолютно нормально.

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