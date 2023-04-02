У Харкові батько загубив сина

Патрульні Харкова розшукали дитину та повернули її рідним
Патрульні передали опис дитини колегам в радіоефір та стали на пошуки дитини.
Невдовзі поліцейські виявили хлопчика на вулиці 12 Квітня та доставили його до батька. Для узгодження всіх формальностей батька з сином доставили до районного відділу поліції.
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День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, до чого не знали, як підступитися.
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