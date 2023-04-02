02.04.2023 14:22 Рита Парфенова

У Харкові батько загубив сина

Патрульні Харкова розшукали дитину та повернули її рідним

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, вдень 1 квітня до правоохоронців поступив виклик про зникнення дитини на вулиці Франтішека. Стурбований батько повідомив патрульним, що ненадовго відволікся і втратив сина з поля зору. Чоловік самотужки знайти хлопчика не зміг, тож негайно зателефонував 102.

Патрульні передали опис дитини колегам в радіоефір та стали на пошуки дитини.



Невдовзі поліцейські виявили хлопчика на вулиці 12 Квітня та доставили його до батька. Для узгодження всіх формальностей батька з сином доставили до районного відділу поліції.



