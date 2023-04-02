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02.04.2023  14:22   Рита Парфенова

У Харкові батько загубив сина

Патрульні Харкова розшукали дитину та повернули її рідним

Патрульні Харкова розшукали дитину та повернули її рідним
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, вдень 1 квітня до правоохоронців поступив виклик про зникнення дитини на вулиці Франтішека. Стурбований батько повідомив патрульним, що ненадовго відволікся і втратив сина з поля зору. Чоловік самотужки знайти хлопчика не зміг, тож негайно зателефонував 102.
 

Патрульні передали опис дитини колегам в радіоефір та стали на пошуки дитини.

Невдовзі поліцейські виявили хлопчика на вулиці 12 Квітня та доставили його до батька. Для узгодження всіх формальностей батька з сином доставили до районного відділу поліції.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зниклу у Харкові дівчину, яка зробила все, щоб її не знайшли.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  розшук, зник безвісті, харків, поліція
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