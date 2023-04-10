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10.04.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники відновили дитячі майданчики та будинки (фото)

Про виконані роботи розповіли у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Відновили дитячі майданчики харківські комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», фахівці відновляють житлові будинки та дитячі майданчики, ремонтують:

  • сходи при вході до під’їздів;
  • поштові скриньки;
  • перекриття у будинках на пр. Льва Ландау та вул. Олімпійській;
  • дитячі майданчики на Салтівському шосе та пр. Петра Григоренка.
Відновили дитячі майданчики харківські комунальники
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, майданчики
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