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10.04.2023  15:22   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують будинки на Холодній горі та Новій Баварії (фото)

Про хід ремонтних робіт розповіли у КП «Харкiвспецбуд» і АТ «Житлобуд-2».

Ремонтують будинки на Холодній горі та Новій Баварії у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Харкiвспецбуд" та АТ "Життолобуд-2" у Новобаварському районі підрядна організація  виконує поточний ремонт покрівлі будинку на вул. Полтавський Шлях.
 
Ремонтують будинки на Холодній горі та Новій Баварії у Харкові
 
Тим часом у Холодногірському районі працівники АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтувати під’їзд житлового будинку на вул. Великій Панасівській.
 
Ремонтують будинки на Холодній горі та Новій Баварії у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підбили підсумки місячника Зелена весна.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинок, харків
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