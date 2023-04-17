17.04.2023 20:40 Дмитро Колонєй

Смертельна ДТП: на узбіччі харківської траси загинула пасажирка авто

Харківська поліція з’ясовує обставини смертельної аварії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на ГУ Нацполіції, 17 квітня 2023 року, близько 13:30 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» в районі 498 км водійка автомобіля «ЗАЗ Sens» не впоралася з керуванням, виїхала на ліве по ходу свого руху узбіччя та зіштовхнулася з відбійником.

На місці події від отриманих травм померла пасажирка транспортного засобу – жінка 1945 року. Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 40-річна водійка та її пасажири – дівчинка 2015 року народження й чоловік 1999 року народження.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



