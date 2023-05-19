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19.05.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

Окупанти залишили без газу понад шістсот сімей Циркунівської громади

Ворог здійснив обстріл населеного пункту Харківської області 18 травня, внаслідок чого є пошкодження газових мереж.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Під час обстрілу армією рф території Циркунів Харківського району, пошкоджено один з газопроводів, що доставляє газ в оселі споживачів. Без газопостачання залишилось 658 домівок селища.
 
АТ «Харківгаз» просить споживачів, яким внаслідок ракетного удару рашистів було припинено подачу енергоносія, самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення ремонтів.
 
Наразі фахівці вживають всі необхідні заходи для відновлення пошкодженої ділянки мережі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з вогню врятували чоловіка.
 

Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкг, харків
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