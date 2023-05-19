Окупанти залишили без газу понад шістсот сімей Циркунівської громади

Ворог здійснив обстріл населеного пункту Харківської області 18 травня, внаслідок чого є пошкодження газових мереж.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
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