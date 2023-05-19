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19.05.2023  12:38   Рита Парфенова

Як виглядає новий фонтан у Центральному парку Харкова (відео)

В улюбленому парку харків'ян з'явився ще один фонтан.



Як передає РЕДПОСТ, у Французькій зоні Центрального парку Харкова відбулося цікаве перетворення, яке додало ще більше милоти цьому прекрасному місцю.

Скульптура дівчинки з парасолькою, що стояла там протягом тривалого часу, тепер зустрічає відвідувачів під справжнім дощиком. Ця бронзова скульптура перетворилася на фонтан, що створює неповторну атмосферу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Французській зоні парка на початку весни увімкнули фонтан.

 


Тэги:  фонтан, парк, харків
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